الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أمينة خليل تخطو على السجادة الحمراء بمهرجان كان للمرة الأولى

أمينة خليل
أمينة خليل

تستعد الفنانة أمينة خليل للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، ونشرت صورة لها أثناء الاستعداد للسفر، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن حضورها مهرجانًا بهذا الحجم، يُعد تجربة استثنائية تمنحها فرصة التواجد بين كبار نجوم وصُنّاع السينما حول العالم.

وساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يعد أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا.

وتنطلق الدورة 78، لمهرجان كان مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو، وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، وسط حضور كبير من نجوم هوليوود والعرب، والعالم.

تكريم روبرت دي نيرور

ويشهد حفل افتتاح الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، تكريم الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرور، بجائزة"السعفة الذهبية الفخرية"، عن مسيرته الفنية الكبيرة في السينما.

كما يشهد المهرجان تكريم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، بجائزة "المرأة في الحركة"، والتي تمنحها المهرجانات السينمائية للنساء المؤثرات في مجال السينما.

 

أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2025

 أعلنت إدارة مهرجان كان رسميا، عن الأفلام التي ستعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، سواء في المسابقة الرسمية، أو "مسابقة نظرة ما".

 

لجنة تحكيم الدورة 78 من مهرجان كان

ويتولي رئاسة الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي، الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار، جولييت بينوش.

فيما تضم لجنة تحكيم المهرجان، كلا من الممثلة الأمريكية هالي بيري، والمخرجة الهندية بايال كاباديا، والممثلة الإيطالية ألبا رورفاكر، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، والمخرج الكونغولي ديودو حمادي، والمخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغسو، والمخرج المكسيكي كارلوس ريجاداس، والممثل الأمريكي جيريمي سترونج.

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