رغم نفي العلاقة، أمينة خليل تثير الجدل في مهرجان كان برفقة المصور أحمد زعتر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي عدة صورة للفنانة أمينة خليل، أثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 برفقة المصور أحمد زعتر، الأمر الذي أثار تسأولات الجمهور حول وجود علاقة بينهما، برغم تصريحاتها السابقة لفيتو والتي أكدت فيها عدم وجود أي علاقة بينهما.

أمينة خليل في مهرجان كان

و أوضحت أمينة خليل:" هناك أحد الأشخاص نسب كلام على لساني بغرض الترند فقط”.

وأضافت: “أنا لما أعوز أتكلم وأقول حاجة هعمل كدا، مش علشان مجرد جدل وترندات، حد يتكلم في حاجة ليها دعوة بحياتي الشخصية”.

وكانت قد انطلقت الدورة 78، لمهرجان كان مساء أمس الثلاثاء 13 مايو، وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، وسط حضور كبير من نجوم هوليوود والعرب، والعالم.

تكريم روبرت دي نيرور

ويشهد حفل افتتاح الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، تكريم الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرور، بجائزة"السعفة الذهبية الفخرية"، عن مسيرته الفنية الكبيرة في السينما.

كما يشهد المهرجان تكريم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، بجائزة "المرأة في الحركة"، والتي تمنحها المهرجانات السينمائية للنساء المؤثرات في مجال السينما.

أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2025

أعلنت إدارة مهرجان كان رسميا، عن الأفلام التي ستعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، سواء في المسابقة الرسمية، أو "مسابقة نظرة ما".

لجنة تحكيم الدورة 78 من مهرجان كان

ويتولي رئاسة الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي، الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار، جولييت بينوش.

فيما تضم لجنة تحكيم المهرجان، كلا من الممثلة الأمريكية هالي بيري، والمخرجة الهندية بايال كاباديا، والممثلة الإيطالية ألبا رورفاكر، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، والمخرج الكونغولي ديودو حمادي، والمخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغسو، والمخرج المكسيكي كارلوس ريجاداس، والممثل الأمريكي جيريمي سترونج.

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