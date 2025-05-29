أول تعليق من كولر بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري

الأهلي، حرص مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على توجيه رسالة للأحمر بعد التتويج بلقب الدوري المصري.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري بعد فوزه أمام فاركو بستة أهداف دون مقابل، مساء الأربعاء، على ملعب إستاد القاهرة ليحسم الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2024-2025 للمرة 45 في تاريخه.

ونشر كولر إستوري عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة للجهاز الفني الحالي للنادي الأهلي، يظهر خلالها محمد يوسف وعماد النحاس ومحمد شوقي، بالإضافة لمدرب حراس المرمى ميشيل يانكون.

وعلق كولر على الصورة: "تهانينا للفريق، للجهاز الفني ولجماهير النادي الأهلي".

كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية.

وكانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة مرة وحيدة اعتباريًّا بعد انسحاب الأهلي مع الزمالك في لقاء القمة.

كان الأهلي وجه الشكر لكولر إبريل الماضي، معلنًا توصله لاتفاق على فسخ تعاقد المدرب السويسري، وذلك بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتوديع البطولة.

وخاض الأهلي 159 مباراة رسمية تحت قيادة كولر، في الفترة من سبتمبر 2022 حتى أبريل 2025، توج خلالها بـ11 لقبًا بواقع السوبر المحلي (4 ألقاب)، وكأس مصر (لقبين)، ودوري أبطال إفريقيا (لقبين)، والدوري الممتاز (لقبين)، بالإضافة إلى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ مرة واحدة.

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