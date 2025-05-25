الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة تحرك وكيل كولر بشكوى ضد الأهلي

كولر
كولر

قال مصدر مقرب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن ما تردد بشأن تحرك المدرب من خلال وكيله دينو لامبرتي لتقديم شكوى ضد الأهلي بسبب مستحقاته المالية غير صحيح. 

أضاف: “لا يوجد تحرك رسمي لشكوى الأهلي والأمر يسير بشكل جيد حاليا خاصة وأن الأهلي ملتزم بتسديد مستحقات المدرب السويسري”. 

وأوضح أن الأمر يسوده الاحترام بين النادي ومدربه السابق ولن يتأثر بالشائعات التي تستهدف إحداث الوقيعة بين الطرفين. َ

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر النادي الأهلي مارسيل كولر مباراة الأهلي أمام فاركو

مواد متعلقة

الأهلي يترقب وصول عرض رسمي من الخلود السعودي لبيع أليو ديانج

الأهلي ينهي إجراءات سفر لاعبيه إلى أمريكا

فايلر يرحل عن سيرفيت السويسري

عماد النحاس يؤجل حسم مصيره مع الأهلي

موعد ظهور تريزيجيه في مران الأهلي

الأهلي يغلق ملف تدعيم الجبهة اليسرى قبل مونديال الأندية

مصدر بالأهلي: بن رمضان يصل القاهرة خلال أيام تمهيدًا للمشاركة في مران الفريق

موعد مباراة الأهلي وفاركو في ختام منافسات الدوري والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

رئيس النواب: قاض على كل صندوق في الانتخابات البرلمانية المقبلة

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فاجعة هزّت العالم.. قصة استشهاد 9 من أطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار في قصف إسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية