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رياضة

باولو جوميز يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى بوتافوجو البرازيلي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

كشف باولو جوميز المدير الفني السابق لفريق بوتافوجو البرازيلي حقيقة ضم الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية: هل سيأتي كريستيانو رونالدو إلى بوتافوجو؟ لا أحد يعرف كل شيء ممكن في كرة القدم، وإذا شارك كريستيانو وميسي في كأس العالم للأندية القادمة، فسيكون ذلك رائعًا للجميع، ولكل محبي كرة القدم حول العالم".


وتابع: كارلو أنشيلوتي مدرب يحظى باحترام عالمي. أعتقد أنه فاز بـ4 أو 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، ولا يمكننا قول شيء ضده، فهو قام بعمل رائع في ريال مدريد، وأعتقد أن قدومه للبرازيل فرصة جيدة لنقل العقلية الإيطالية إلى كرة القدم البرازيلية، التي تمتلك أفضل اللاعبين في العالم.

وواصل: يمكن لـ أنشيلوتي جلب التنظيم الأوروبي، وخاصة التنظيم الدفاعي الإيطالي المعروف بالانضباط، لذلك أرى أنها فرصة رائعة لمزج الخبرات، وربما تجعل منتخب البرازيل بطل العالم القادم.

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