باولو جوميز يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى بوتافوجو البرازيلي

كشف باولو جوميز المدير الفني السابق لفريق بوتافوجو البرازيلي حقيقة ضم الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية: هل سيأتي كريستيانو رونالدو إلى بوتافوجو؟ لا أحد يعرف كل شيء ممكن في كرة القدم، وإذا شارك كريستيانو وميسي في كأس العالم للأندية القادمة، فسيكون ذلك رائعًا للجميع، ولكل محبي كرة القدم حول العالم".



وتابع: كارلو أنشيلوتي مدرب يحظى باحترام عالمي. أعتقد أنه فاز بـ4 أو 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، ولا يمكننا قول شيء ضده، فهو قام بعمل رائع في ريال مدريد، وأعتقد أن قدومه للبرازيل فرصة جيدة لنقل العقلية الإيطالية إلى كرة القدم البرازيلية، التي تمتلك أفضل اللاعبين في العالم.

وواصل: يمكن لـ أنشيلوتي جلب التنظيم الأوروبي، وخاصة التنظيم الدفاعي الإيطالي المعروف بالانضباط، لذلك أرى أنها فرصة رائعة لمزج الخبرات، وربما تجعل منتخب البرازيل بطل العالم القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.