كول بالمر يسير على خطى مارسيلو في النهائي الأوروبي

خطف كول بالمر نجم تشيلسي الأضواء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعدما قاد البلوز إلى التتويج باللقب الأوروبي عقب فوزه المثير على ريال بيتيس بنتيجة 4-1، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء الأربعاء.

اللاعب الإنجليزي الشاب دخل تاريخ البطولات الأوروبية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب يصنع هدفين في نهائي بطولة أوروبية كبرى، منذ أن فعلها البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا".



وللمفارقة، فإن عدد التمريرات الحاسمة التي قدّمها بالمر في هذا النهائي الأوروبي، يعادل مجموع ما صنعه خلال 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام الحالي، إذ صنع هدفين فقط في البريميرليج، مقابل اثنين في ليلة واحدة أوروبية حاسمة.

وحصد تشيلسي لقب دوري المؤتمر الأوروبي، بفوزه في المباراة النهائية على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء في مدينة فروكلاف البولندية.

وأحرز أهداف تشيلسي كل من إنزو فيرنانديز (بالدقيقة 66) ونيكولاس جاكسون (بالدقيقة 70) وجادون سانشو (بالدقيقة 83) ومويسيس كايسيدو (بالدقيقة 90)، علمًا بأن بيتيس تقدم في الدقيقة 9 من الشوط الأول عبر عبد الصمد الزلزولي.

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