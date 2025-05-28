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في ليلة امتحانات الثانوية، الأزهر يدعو لأبنائه الطلاب: اللهم يسِّر أمورهم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

في ليلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تنطلق غدًا الخميس في جميع محافظات الجمهورية، وجَّه الأزهر الشريف رسالة دعاء وطمأنينة إلى أبنائه الطلاب والطالبات، داعيًا الله تعالى أن يوفقهم في امتحاناتهم، ويسدد خطاهم، ويبارك في جهودهم وأوقاتهم.

في ليلة انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. الأزهر الشريف يدعو لأبنائه الطلاب: "اللهم يسِّر أمورهم

وقال الأزهر الشريف في بيان له عبر منصاته الرسمية:
"اللهم وفِّق طلاب العلم، وسدِّدهم في امتحاناتهم، وبارك لهم في أوقاتهم، وارزقهم عليا الدرجات في الدنيا والآخرة.
اللهم يسِّر أمورهم، واشرح صدورهم، وبلِّغهم من الخير آمالهم، واستجب دعواتهم، ودعوات أمهاتهم وآبائهم؛ إنَّك يا ربَّنا قريب مجيب."

وأكد الأزهر الشريف أنه يُولي طلابه عناية خاصة في هذه المرحلة المفصلية، داعيًا الجميع إلى توفير أجواء هادئة تساعد الطلاب على التركيز والاستذكار، ومشددًا على أهمية دعمهم نفسيًّا ومعنويًّا خلال فترة الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية 

وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024/2025 غدًا في جميع أنحاء الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من قِبل قطاعات الأزهر لضمان سير الامتحانات بانضباط وانتظام، وتوفير بيئة ملائمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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