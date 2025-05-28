تدشين مرحلة جديدة من تدريبات مودة للخدمة العامة في الدقهلية

شهدت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية إطلاق مرحلة جديدة من تدريبات مودة لمكافآت الخدمة العامة بالدقهلية بحضور 150 فتاة بقاعة الغرفة التجارية بمدينة المنصورة ومحاضر البرنامج من وزارة التضامن الاجتماعي حمدى عبد الغني مدرب معتمد "مودة '.

بحضور 150 فتاة بقاعة الغرفة التجارية بمدينة المنصورة

وأشارت الدكتورة هالة عبد الرزاق إلى أن اللقاء التدريبي يأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك، حيث يمثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" استثمارًا استراتيجيًا في بناء أسر مصرية مستقرة وسعيدة وتأهيل وتمكين الشباب المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة.

إطلاق مرحلة جديدة من تدريبات مودة

والجدير بالذكر أن المستهدف خلال المرحلة الحالية تدريب عدد"٦٠٠" مكلفة خدمة عامة بجميع مراكز الدقهلية موزعين على أربع لقاءات وتأتي الفعاليات والأنشطة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة رنده فارس مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير برنامج مودة ومتابعة هناء الزيدى مديرة الإدارة العامة للخدمة العامة وإشراف وتنفيذ سوزان شكرى عنانى مديرة إدارة الخدمة العامة.

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