شاهد، هدفي وسام أبو علي في مرمى فاركو بالدوري

تقدم النادي الأهلي، بهدفين دون رد أمام فاركو في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة العاشرة، بعد اختراق من الجبهة اليسرى ليتوغل أحمد نبيل كوكا داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية قابلها وسام أبو علي في الشباك.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

فيما أحرز وسام أبو علي الهدف الثاني في شباك فاركو، بالدقيقة 32 دقيقة بعد اختراق من الجبهة اليسرى عن طريق أشرف بن شرقي، الذي أرسل عرضية أرضية قابلها وسام في شباك حارس فاركو.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وفي الدقيقة 17، ومن ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليسرى نفذها أشرف بنشرقي بكرة عرضية شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء قابلها بتسديدة مروان عطية مرت بجانب القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 21، أطلق إمام عاشور لاعب الأهلي تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

تشكيل فاركو اليوم أمام الأهلي في الدوري المصري

وضم تشكيل فاركو اليوم أمام الأهلي في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - محمود عماد - أحمد البحراوي - محمد عز الدين علي.

خط الوسط: أحمد عوض - زهير المترجي - جابر كامل.

خط الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف – باباكار نداي.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل صدام الليلة

التقى الأهلي مع فاركو فى 8 مباريات سابقة، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل فى مرتين وخسر مرتين، وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

من يتوج بدرع النسخة 66 من الدوري الممتاز؟

مباراتا الأهلي ضد فاركو، وسيراميكا ضد بيراميدز الليلة، تحسمان بشكل رسمي الملك المتوج بدرع الدوري المصري الممتاز في نسخته رقم 66 من بين الفريقين المتصارعين على باللقب وهما الأهلي صاحب الصدارة بـ55 نقطة، وبيراميدز الوصيف بـ53 نقطة.

فريق فاركو، فيتو

فرص الأهلي لحصد لقب الدوري

- الأهلي يملك العديد من الفرص للتتويج بدرع الدوري الممتاز، كونه يملك في رصيده 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، وبالتالي فإن فوز الأهلي على فاركو بأي نتيجة وحصد الثلاث نقاط، تعني تتويجه رسميا ببطولة الدوري المصري، وبصرف النظر عن نتيجة مباراة سيراميكا ضد بيراميدز.

سيراميكا كليوباترا، فيتو

- تعادل الأهلي، وهنا سينتظر الأهلي نتيجة مباراة سيراميكا ضد بيراميدز، وفي حال انتهت بالتعادل أو خسارة بيراميدز، فهنا يتوج الأهلي رسميا بدرع الدوري المصري الممتاز

- تعادل الأهلي مع فاركو وفوز بيراميدز على سيراميكا، هنا يتساوى الفريقان في رصيد النقاط 56 لكل منهما، ما يعني اللجوء إلى فارق الأهداف، وهنا يتوجه الدرع نحو قلعة الجزيرة حيث يتفوق الأحمر بـ+7 هدف، مقابل +1 فقط لبيراميدز.

- أما في حال خسارة الأهلي مع تعثر بيراميدز في الوقت نفسه سواءً بالتعادل أو الهزيمة فسيبقى لقب الدوري المصري في القلعة الحمراء.

فريق بيراميدز، فيتو

فرص بيراميدز في التتويج بدرع الدوري الأول في تاريخه

- ليس أمام بيراميدز إلا الفوز على سيراميكا الليلة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، ولكنه سينتظر الحسابات التالية في صراعه مع الأهلي

1- فوز بيراميدز وخسارة الأهلي أمام فاركو، وهنا يتوج بيراميدز باللقب رسميا

2- فوز بيراميدز وتعادل الأهلي، وهنا يتساوى الفريقان وفي عدد النقاط، ويتم الإحتكام لفارق الأهداق الذي يصب في مصلحة الأهلي ويعني تتويج الأحمر باللقب رسميا.. ولكن هنا يمكن أن يتوج بيراميدز بالدوري حال فاز على سيراميكا 6-0، فيما تعادل الأهلي مع فاركو سلبيا ولم يسجل أي أهداف.

3 - حال فوز الأهلي على فاركو وفوز بيراميدز على سيراميكا، سيتوج الأهلي بدرع الدوري رقم 45 في تاريخه، وسيتعين على بيراميدز انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، في الشكوى المقدمة من الفريق السماوي ضد قرار رابطة الأندية المصرية، بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي على خلفية انسحابه أمام الزمالك في لقاء القمة في افتتاح المرحلة الثانية من مسابقة الدوري، فإذا ما قررت “كاس” إلغاء قرار رابطة الأندية وخصم 3 نقاط من الأهلي، فهنا سيتوج بيراميدز بالدوري رسميا، ولكن هذا التصور يبدو مستبعدا بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.