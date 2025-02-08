أشادت جمهورية العراق، اليوم السبت، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية.

العراق تشيد بجهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية

كما أشاد بالدفاع عن مدينة القدس من أجل صون هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها، كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذا في دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.

من جهة ثاني، جدد الوزير العراقي، في زيارته الرسمية للمملكة المغربية، التي امتدت في الفترة ما بين 5 و9 فبراير الجاري، التأكيد على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مشيدا بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي لحل النزاع بشأن قضية الصحراء، وهو الموقف الرسمي الذي تم تضمينه في بيان مشترك اعتمده الطرفان.

تطبيع العلاقات المغربية العراقية

كما ثمن رئيس الدبلوماسية العراقية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي على أساس التوافق، استنادا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد أشاد رئيس الدبلوماسية العراقية بمستوى التنسيق الكامل والمكثف الذي يطبع العلاقات المغربية-العراقية.

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