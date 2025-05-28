"تيليجرام" تحصل على 300 مليون دولار مقابل أداة الذكاء الاصطناعى جروك

أبرمت "تيليجرام" اتفاقية مع شركة "إكس إيه آي - xAI" تنص على توفير مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي "جروك - Grok" على منصة المراسلة لمدة عام واحد مقابل 300 مليون دولار على شكل أموال نقدية وأسهم ستدفعها المجموعة التي يسيطر عليها إيلون ماسك.

وستحصل "تيليجرام" أيضا على نصف إيرادات الاشتراكات المدفوعة في "إكس إيه آي" التي يتم شراؤها عبر تطبيقها، على ما أعلن رئيس الشركة بافيل دوروف الأربعاء عبر منصة إكس.

وتسمح لشركة "إكس إيه آي"، ومساعد "جروك" بالوصول إلى مستخدمي "تيليجرام"

الميزة الجديدة من جوجل تنافس تليجرام

وكانت بدأت "جوجل" باختبار ميزة جديدة في تطبيق "رسائل جوجل" تهدد هيمنة "واتساب" و"تليجرام"، وتُعيد تعريف تجربة المحادثات الجماعية على هواتف أندرويد، في خطوة جديدة من شأنها قلب موازين المنافسة في عالم تطبيقات المراسلة.

فمنذ إدخال بروتوكول RCS الذي يعتبر الجيل الجديد من الرسائل النصية، بدأت رسائل "جوجل" تكتسب زخمًا بفضل مجموعة من الخصائص الذكية والمفيدة.

واليوم، يلوح في الأفق تحديث مرتقب سيمكن المستخدمين من الإشارة إلى الأعضاء داخل المحادثات الجماعية تمامًا كما هو الحال في "واتساب" ومنصات المراسلة الأخرى.

الميزة الجديدة، التي اكتشفها فريق موقع "Android Authority" خلال تحليل معمّق لنسخة APK التجريبية (الإصدار 20250511)، تتيح للمستخدم مناداة شخص معين في مجموعة عن طريق كتابة الرمز "@"، ليظهر اسم الشخص تلقائيًا، ويتم تمييزه في الرسالة، مع إمكانية عرض معلوماته الشخصية أو التواصل المباشر معه من خلال أزرار للمكالمة أو إرسال رسالة فردية.

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