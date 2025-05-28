الدوري المصري، البنك الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام بتروجيت

الدوري المصري، انتهت مباراة بتروجيت أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد ندية وتكافؤ من قبل الفريقين، حيث حاول كل منهما أخذ المباراة الهجومية وتسجيل هدف التقدم، إلا أن الحذر الدفاعي والرقابة اللصيقة أفسدت كل المحاولات الهجومية من جانب الفريقين.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن سابقه، مع زيادة الضغط الهجومي من قبل فريق البنك الأهلي باتجاه مرمى بتروجيت، ولكن لم يسفر عن أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت، وجاء على النحو التالي:

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت فى الدورى



حراسة المرمى:عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد الغني، سعيدو سيمبوري

خط الوسط: محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، سيد نيمار

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحي، الفا بو بكر كيتا، محمد بسيوني، هشام صلاح، أمير مدحت، مصطفى عبد الرحيم، جريندو، احمد ياسر ريان، أحمد سعيد.

فريق بتروجيت، فيتو

تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي

فيما دخل فريق بتروجيت مباراته أمام البنك الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد خليفة

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، عبد العزيز السيد زيزو، رشاد المتولي (قائد الفريق)

خط الوسط: حمدي حمدان، محمد علي، توفيق محمد

خط الهجوم: بدر موسى، إسماعيل بابا، شكودى جبريل

وقد ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

عمر صلاح، محمد أبوزيادة، عمر رشاد، هشام شعبان، مصطفى ناصر، محمد الشامي، إسلام النحال، إسلام هشام، النامولي لكي.

فريق بتروجيت، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلي الترتيب الخامنس في الدوري المصري برصيد 38 نقطة بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

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