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رياضة

ثلاثي هجومي والمترجي أساسيا، تشكيل فاركو أمام الأهلي في الدوري المصري

فريق فاركو
فريق فاركو

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل لاعبيه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تنطلق في الثامنة مساء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلي أمام فاركو حاسمة لتحديد بطل الدوري المصري، حيث يحتاج الأهلي للفوز من أجل تأمين اللقب رسميًا.

 

تشكيل فاركو اليوم أمام الأهلي في الدوري المصري

وضم تشكيل فاركو اليوم أمام الأهلي في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - محمود عماد - أحمد البحراوي - محمد عز الدين علي.

خط الوسط:  أحمد عوض - زهير المترجي - جابر كامل.

خط الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف – باباكار نداي.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة فاركو  

فيما ضم تشكيل الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.   

الدفاع: أحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور. 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي. 

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل صدام الليلة 

التقى الأهلي مع فاركو فى 8 مباريات سابقة، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل فى مرتين وخسر مرتين، وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع فاركو بفوز الفريق البرتقالى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري 

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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