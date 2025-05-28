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رياضة

حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة فاركو

حافلة الأهلي، فيتو
حافلة الأهلي، فيتو

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة فاركو اليوم الأربعاء، في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل صدام الليلة 

التقى الأهلي مع فاركو فى 8 مباريات سابقة، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل فى مرتين وخسر مرتين، وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلي مع فاركو بفوز الفريق البرتقالى بهدفين مقابل هدف.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري 

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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