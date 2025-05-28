الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

3 كليات أزهرية وثلاثة برامج يحصلون على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

الدكتور سلامة داود،
الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، فيتو
ads

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن حصول 3 كليات و3 برامج  تابعة للجامعة على  شهادة ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم؛ وهي:

رئيس جامعة الأزهر يعلن حصول ثلاث كليات وثلاثة برامج على شهادة ضمان الجودة والاعتماد 
 
-  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية.

-كلية الشريعة والقانون للبنين بأسيوط.

-برنامج الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون بأسيوط للبنين.

-برنامج الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة والقانون بأسيوط للبنين.

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

-برنامج اللغة العربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

 

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

وفي سياق آخر أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية لكليات الفرع بمدينة نصر؛ للاطمئنان على انتظام لجان الامتحانات.

وشملت الجولة تفقد كليات: علوم الرياضة، والتربية، والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وخلال الجولة اطمأن على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة، وتوفير البيئة المناسبة التي تضمن أداء الطالبات لامتحاناتهن في أجواء هادئة وآمنة، مع ضرورة وجود الإشراف الطبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد كلية علوم الرياضة بنات القاهرة، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر جامعة الأزهر لفرع البنات كلية الدراسات الإسلامية

مواد متعلقة

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق صالة لياقة بدنية بمحيط جامعة الأزهر بمدينة نصر

محافظ الغربية ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجدًا جديدًا داخل كلية أصول الدين بطنطا

أبرزها منع الهواتف، تعليمات مشددة لعمداء كليات جامعة الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام

ما معنى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"؟ رئيس جامعة الأزهر يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

الداخلية تكشف ملابسات فيديو واقعة "النصب بمواسير الزهر" في الفيوم

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

بعد طمأنة رئيس الحكومة، أبرز الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بقرب زوال الكرب والضيق

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية