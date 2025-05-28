3 كليات أزهرية وثلاثة برامج يحصلون على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن حصول 3 كليات و3 برامج تابعة للجامعة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم؛ وهي:

رئيس جامعة الأزهر يعلن حصول ثلاث كليات وثلاثة برامج على شهادة ضمان الجودة والاعتماد



- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية.

-كلية الشريعة والقانون للبنين بأسيوط.

-برنامج الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون بأسيوط للبنين.

-برنامج الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة والقانون بأسيوط للبنين.

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

-برنامج اللغة العربية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق آخر أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية لكليات الفرع بمدينة نصر؛ للاطمئنان على انتظام لجان الامتحانات.

وشملت الجولة تفقد كليات: علوم الرياضة، والتربية، والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وخلال الجولة اطمأن على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة، وتوفير البيئة المناسبة التي تضمن أداء الطالبات لامتحاناتهن في أجواء هادئة وآمنة، مع ضرورة وجود الإشراف الطبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد كلية علوم الرياضة بنات القاهرة، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية.

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