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أخبار مصر

أبرزها منع الهواتف، تعليمات مشددة لعمداء كليات جامعة الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
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وجه  الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بناءً على توجيهات  الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، عمداء كليات فرع الوجه القبلي بمتابعة تمام الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2024م فى كلياتهم.

نائب رئيس جامعة الأزهر عمداء كليات فرع الوجه القبلي بمتابعة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد على ضرورة مراعاة الآتي:

- تنظيم العملية الامتحانية من حيث المحافظة على النظام العام وعدم إهمال الإجراءات المتعارف عليها.

- دخول الطلاب والطالبات فى اليوم الأول قبل وقت الامتحانات بوقت كاف لمعرفة أماكنهم فى اللجان.

- ضرورة وجود لوحات إرشادية فى أماكن الإعلانات المخصصة بالكليات لتوجيه الطلاب وإرشادهم.

- ضرورة الالتزام بالمظهر العام فى الزي بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد الخاصة بجامعة الأزهر.

- ضرورة تواجد اللجان الطبية وتوفير عربات الإسعاف تحسبًا لحدوث أي طوارئ صحية للطلاب.  

- توفير العدد الكافي من السادة الملاحظين فى كل لجنة.

- عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة للجان بشكل قاطع.

- ضرورة شمول أسئلة الامتحان لمفردات المقرر كله.

- مراعاة الأسئلة لجميع مستويات الطلاب وضرورة تناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة.

- تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات من حيث جودة التهوية وتوافر المياه وكل ما يؤدي إلى راحة الطلاب.

- ضرورة توزيع المعاونين من أعضاء هيئة التدريس على اللجان لمعاونة السادة الملاحظين لضبط اللجان.

- ضرورة تواجد أستاذ المادة فى نفس يوم الامتحان الذي تمتحن فيه المادة.

- توفير لجان بالأدوار الأرضية للطلاب ذوى الإعاقة؛ للتيسير عليهم فى أداء الامتحانات.

امتحانات جامعة الأزهر، تعليمات مشددة لعمداء الوجه القبلي لضمان سير الامتحانات.

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