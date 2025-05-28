إعادة فتح ميناء الغردقة البحري وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى المواني بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

هيئة الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، توقعت أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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