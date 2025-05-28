الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر

ميناء الغردقة
ميناء الغردقة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

 

 

إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر 

 

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى المواني بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

هيئة الأرصاد الجوية 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية.

 

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، توقعت أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل عضو الكونجرس الأمريكي لتفقد معبر رفح

2886 طالب يؤدون امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية بشمال سيناء غدا


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر هيئة الأرصاد الجوية شمال سيناء ميناء الغردقة البحري

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة، تعرف عليها

محاولات من الزمالك مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

استئناف الإسماعيلية تصدر حكما نهائيا بشأن دير سانت كاترين

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

بشرى سارة للحجاج، الأزهر للفتوى: الحج مغفرة للذنوب وجزاؤه الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية