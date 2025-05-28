زيارة مفاجئة ضمن جولات المتابعة

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمنظومة الصرف الصحي وحرصه على تحسين كفاءة البنية التحتية بالمناطق الريفية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والعميد هاني عبدالقوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

محافظ دمياط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الوسطاني ويوجه بسرعة صيانتها ورفع كفاءتها

تقييم شامل للمحطة

تفقد المحافظ مكونات المحطة بشكل كامل، واطلع على آلية تشغيلها، كما استمع إلى شرح مفصل من القائمين على التشغيل حول قدراتها الحالية، والتحديات التي تؤثر على كفاءتها في تقديم الخدمة للمواطنين.

توجيهات عاجلة بصيانة وتطوير المحطة

وجه الدكتور الشهابي بضرورة البدء الفوري في أعمال الصيانة الشاملة للمحطة، مع تطهير الأحواض ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استمرار الخدمة بجودة عالية.

كما كلّف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة المحطة على أرض الواقع، وحصر الاحتياجات الفنية المطلوبة للتطوير، ووضع خطة عاجلة للتنفيذ في أسرع وقت.

الحفاظ على البيئة والصحة العامة

وأكد محافظ دمياط أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين خدمات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة والصحة العامة، لا سيما في القرى والمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان استدامة المرافق الحيوية.

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