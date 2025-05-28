محاولات من الزمالك مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود اتصالات جديدة أجراها مسئولو النادي مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بهدف مناقشة إمكانية تأجيل موعد نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والمقرر له يوم 5 يونيو المقبل، بسبب تزامنه مع وقفة عيد الأضحى المبارك.

"يوم خاص لنا جميعًا"

وأكد المصدر أن الزمالك يرى أن إقامة المباراة في هذا التوقيت غير مناسب على المستوى الجماهيري والإنساني، مشيرًا إلى أن “هذا اليوم له طابع ديني وروحي خاص لكل المصريين والعرب، ولذلك نتمنى إعادة النظر في الموعد حرصًا على مشاعر الجميع”.

طلب بتعديل التوقيت أو تغيير اليوم بالكامل

أوضح المصدر أن الزمالك لا يمانع إقامة اللقاء في نفس الأسبوع، لكنه يُفضّل أن يتم تقديم أو تأخير الموعد بيوم أو اثنين، أو على الأقل تغيير توقيت انطلاق المباراة، بما لا يتعارض مع طقوس واستعدادات الجماهير لهذا اليوم المبارك.

انتظار رد اتحاد الكرة

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك في انتظار رد رسمي من اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، معربًا عن أمله في تفهم الظرف الخاص للمباراة واتخاذ قرار يراعي الجانب الإنساني والديني للجماهير.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه اليوم الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي بالدفاع الجوي

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من امس الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ستعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد محمود، الظهير الأيمن للفريق، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بشكل نهائي عن النادي، رافضًا فكرة الخروج على سبيل الإعارة.

تمسك لاعب الزمالك بقراره

وبحسب المصدر، فإن أحمد محمود أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، نظرًا لعدم مشاركته بانتظام مع الفريق الأول، وشعوره بأنه لن يحصل على الفرصة الكاملة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه.

ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة تضمن له اللعب باستمرار وتحقيق تطور في مستواه الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.