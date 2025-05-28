النيابة في مرافعة مؤثرة: طبيبة أطفأت النيران برمال الطريق بعد انفجار خط غاز أكتوبر.. الإهمال تسبب فى خسارة فئة من أنبغ فئات المجتمع

شهدت قاعة محكمة جنح أول أكتوبر لحظة مؤثرة خلال مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 4648 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر"، حيث استعرضت النيابة مشهدًا مأساويًا لإحدى الضحايا، طبيبة شابة، اشتعلت النيران بجسدها إثر الانفجار، واضطرت لإطفاء النيران بالرمال بعد أن عجز المحيطون بها عن تقديم المساعدة.

إهمال تسبب فى خسارة فئة من أنبغ فئات المجتمع.. إتقان العمل واجب شرعي

وفي كلمتها أمام المحكمة، وصفت النيابة العامة الواقعة بأنها "كارثة إنسانية بكل المقاييس"، مشيرة إلى أن الطبيبة خرجت من سيارتها والنيران تلتهم جسدها، ولم تجد من يساعدها، فطرحت نفسها أرضًا وحاولت إخماد اللهب بالرمال، في مشهد صادم يجسد مأساة الإهمال الجسيم الذي أدى إلى وقوع الحادث.

قال ممثل النيابة العامة فى مرافعته ؛كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ.. وإتقان العمل هو جزء أساسي من هذه المسؤولية، فهو واجب شرعي يجب الالتزام به.

وأكدت النيابة أن هذه القضية تمس "فئة من أنبغ فئات المجتمع"، مشيرة إلى أن ما حدث هو نتيجة سلسلة من الاستهتار بالقوانين والمعايير الهندسية، وتراخٍ في إجراءات السلامة المفترضة في مواقع الحفر ومشروعات البنية التحتية.

وتساءلت النيابة خلال المرافعة:"كيف يحدث هذا بهذه البساطة؟ وكيف يقع حادث بهذا الحجم في ظل وجود أربعة مهندسين طرق؟ أين كانت معايير السلامة؟ وأين كانت الرقابة؟"

وطالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، تأكيدًا على أن أرواح المواطنين ليست محل تهاون، وأن القانون سيظل حاسمًا في مواجهة كل من يستهين بالحياة البشرية أو يتقاعس في أداء واجباته المهنية.

تأتي هذه المرافعة في إطار جهود النيابة العامة لكشف أوجه القصور والإهمال التي أدت إلى وقوع الانفجار، والذي أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، وتسبب في أضرار مادية جسيمة.

وأكدت النيابة العامة "الدم المصري ليس رخيصًا... وممتلكات الناس ليست عرضة للإهمال. القانون سيُطبق بلا تهاون، وهذه المحاكمات رسالة لكل من يتهاون في إجراءات السلامة". طلب



تجدر الاشارة الى وقوع انفجار خط غاز طبيعي بأحد المواقع السكنية في مدينة 6 أكتوبر، نتج عنه أضرار جسيمة بالمباني المجاورة، وإصابات بين السكان، وترويع للآمنين.



واعتبرت النيابة الواقعة كارثة نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير الواضح من بعض الجهات المسؤولة عن أعمال الحفر والصيانة دون اتباع اشتراطات السلامة والوقاية.



واتهمت النيابة عددًا من الأشخاص والجهات بالتسبب في الحادث نتيجة: عدم اتخاذ إجراءات التأمين الكافية أثناء الحفر، والإهمال في التنسيق بين شركات الغاز والمرافق، وعدم الالتزام بالخرائط الدقيقة لمسارات خطوط الغاز.

وشددت النيابة على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال يعرض أرواح المواطنين للخطر، مشيرة إلى أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق قبل بدء أي أعمال بنية تحتية.



وأكدت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب سابق، بل جاء بسبب خطأ مباشر في التنفيذ.

وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من جانب المقاول والاستشاري المسؤولين عن تنفيذ المشروع، حيث ثبت شروعهم في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون اتخاذ إجراءات السلامة، مع استخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز واشتعالها على الفور.

تفاصيل حادث انفجار خط غاز الواحات

وشهد طريق الواحات في 30 أبريل الماضي انفجارا مروعا بخط غاز، أسفر عن مصرع 8 مواطنين بينهم أطفال وطلاب جامعيون وسيدات، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة.

وعلى إثر الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيق، وشكلت فريقا انتقل إلى موقع الانفجار، وأجرى معاينات ميدانية واستمع إلى أقوال المصابين في عدة مستشفيات.

أهالي ضحايا خط الواحات يعبرون عن رفضهم التصالح

وعبر عدد من أهالي ضحايا خط الواحات عن رفضهم التصالح مع المتهمين متمسكا بحق أبنائهم الذين راح ضحية إهمال جسيم على حد تعبيرهم.

وقال والد محمد عصام أحد ضحايا الحادث: "التصالح في هذا الأمر غير مقبول تماما.. مشكلة ابني الوحيدة أنه كان على الطريق وقت الانفجار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.