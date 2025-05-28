قبل انطلاقها غدًا، تعرف على النظام الجديد لامتحانات الثانوية الأزهرية

يستعد طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية لانطلاق امتحانات الدور الأول غدًا الخميس في كافة محافظات الجمهورية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد حدد في وقت سابق التعليمات الجديدة الخاصة بالنظام الجديد لاختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك على النحو التالي:

نظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

القسم الأدبي: أولًا: الطالب الباقى للإعادة النظام القديم:

الطالب الراسب الذي حضر الامتحان في العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م وما قبله ورسب في جميع المواد أو بعض منها:

أ. يمتحن الطالب الراسب في مادة الفلسفة والمنطلق من الأعوام السابقة هذا العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤م كفرصة أخيرة.

على أن يكون آخر عام لمادة الفلسفة والمنطق هو العام الحالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤م واعتبارا من العام القادم ٢٠٢٦/٢٠٢٥م تقرر مادة الإحصاء بدلًا من مادة الفلسفة والمنطق.

ب. تعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلى للطالب هذا العام فقط ليظل المجموع الكلى لطلاب القسم الأدبى مبصر مقيد ( ٦٣٠) درجة والنجاح من ۳۱۵ درجة واعتبارا من العام الدراسي القادم ٢٠٢٦/٢٠٢٥م تكون المادة

مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع الكلى.

ثانيا: الطالب المستجد (النظام الحديث)

أ.الطالب المتقدم لأداء الامتحان لأول مرة ومن تقدم في أعوام سابقة ولم يؤد الامتحان في الشهادة الثانوية الأزهرية من قبل أ - يمتحن في مادة الإحصاء بدلًا من مادة الفلسفة والمنطق ابتداء من العام الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م

ب - تعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع الكلى للطالب ليصبح المجموع الكلى لطلاب القسم الأدبى مبصر مقيد ( ٥٩٠ درجة والنجاح من ٢٩٥ درجة ).

ج- يعفى الطالب الكفيف من مادة الإحصاء المقررة على طلاب القسم الأدبى.

. القسم العلمي:

يعقد امتحان مادة الرياضيات لجميع الطلاب على ورقتين الأولى للرياضيات البحتة من ٣٠ درجة والنجاح من ١٥ درجة، والثانية للرياضيات التطبيقية من ٣٠ درجة والنجاح من ١٥ درجة.

يعقد امتحان مادة الأحياء لجميع الطلاب ويخصص سؤال للطالب المستجد في (الجيولوجيا).

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