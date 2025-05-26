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لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، جدول مراجعات ليلة الامتحان

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار حرصه على دعم الطلاب وتقديم المساندة العلمية لهم قبيل انطلاق ماراثون الامتحانات.

وأكد القطاع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"  أن مراجعات ليلة الامتحان ستُقدَّم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتغطي جميع المواد الدراسية لطلاب القسمين العلمي والأدبي، وفق جدول معلن ومُرفق عبر منصاته الرسمية.

المراجعات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية 

ودعا قطاع  المعاهد الأزهرية طلاب الصف الثالث الثانوي إلى الاستعداد الجيد والاستفادة من هذه المراجعات المكثفة، التي تهدف إلى تعزيز فهم الطلاب واستذكار أهم النقاط المتوقعة في الامتحانات، مشيرًا إلى أن أولى المراجعات ستكون في مادة الحديث لطلاب القسمين.

كما ناشد الطلاب بضرورة مشاركة الجدول مع زملائهم لتعمّ الفائدة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم التعليمي للطلاب حتى نهاية فترة الامتحانات.

رابط قناة المراجعات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 

وأوضح القطاع أن المراجعات تُبث عبر قناة القطاع الرسمية على تطبيق "تيليجرام"، داعيًا الطلاب إلى متابعة القناة والانضمام إليها لمتابعة كل جديد، عبر هذا الرابط 

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