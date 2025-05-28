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رياضة

ليفربول يقترب من حسم صفقته الثالثة في الانتقالات الصيفية

لاعبو ليفربول
لاعبو ليفربول

اقترب نادي ليفربول من حسم صفقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اقتراب النادي من ضم الثنائي فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج.

ويرغب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في تعزيز صفوف الفريق، للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

ووفقًا للصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، ميلوس كيركيز، الظهير الأيسر لـ بورنموث وافق على الانتقال إلى صفوف ليفربول خلال الميركاتو المقبل.

وكان الريدز قد اقتربوا بشدة من حسم صفقة فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، بعدما أبدى اللاعب موافقة على الرحيل لصفوف ليفربول فقط، خلال فترة الانتقالات، كما يستعد النادي لإعلان صفقة الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج، خلال الساعات المقبلة، بعدما تم تفعيل الشرط الجزائي للاعب مع نادي باير ليفركوزن.

 

مدرب ليفربول يعتذر عن حفل جوائز بعد حادث الدهس 

من ناحية أخرى، قرر آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عدم حضور حفل رابطة مدربي الأندية بعد حادث دهس الجماهير في احتفالية الدوري الإنجليزي.

وكان من المقرر أن يتسلم مدرب ليفربول جائزتين في حفل رابطة مدربي الأندية، لكنه قرر الانسحاب تضامنًا مع المتأثرين بالحادث.

وأعرب آرني سلوت عن إعجابه بسرعة الاستجابة الطارئة للحادث الخطير الذي وقع يوم الإثنين.

 

صفقة جديدة تقترب من ليفربول 

ويبدو أن ليفربول يضع هوجو إيكيتيك مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني في قائمة أهدافه الحالية للتعاقد معه في الصيف المقبل.

 

نجم فرانكفورت على رادار ليفربول 

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية: “ليفربول يسعى لضم اللاعب إلى صفوف الفريق، وقد أجرى النادي محادثات مع اللاعب أو وكيل أعماله، ويُقال: إن المدرب أرني سلوت والمدير الرياضي مايكل إدواردز مهتمان بضمه إلى الفريق”.

وتابعت شبكة سكاي سبورتس: إيكيتيك لاعب شاب واعد، وقد يكون إضافة قوية لفريق ليفربول، خاصة أنه يمتلك المهارات والقدرات التي يبحث عنها سلوت وإدواردز. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان ليفربول سيتمكن من إتمام الصفقة بنجاح.

ولعب إيكيتيك بجوار عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني في اينتراخت فرانكفورت قبل أن ينتقل الهداف المصري إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي.

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ليفربول فلوريان فيرتز جيريمي فريمبونج باير ليفركوزن حادث الدهس

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