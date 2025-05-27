شرطة ليفربول تلقي القبض على المتهم بدهس الجماهير في احتفالات الدوري

أعلنت شرطة مدينة ليفربول إنه تم إلقاء القبض على المتهم بدهس جماهير الريدز، خلال احتفالات الفوز بالدوري الإنجليزي.

القبض على المتهم بدهس جماهير ليفربول

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه تم القبض على متهم وهو رجل يبلغ 53 عامًا من منطقة ديربي للاشتباه في تورطه بثلاثة جرائم جنائية؛ محاولة قتل، القيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وطلبت شرطة ميرسيسايد من شهود العيان الامتناع عن مشاركة تفاصيل وصور الحادث على وسائل التواصل بل مشاركتها مع أجهزة الشرطة وجهاز مُكافحة الإرهاب والجريمة الوطني عبر الأرقام المخصصة.

مقاطع فيديو تظهر لحظة دهس مشجعى ليفربول

وأظهرت مقاطع فيديو سيارة مندفعة نحو حشد من مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط تواجد مكثف لفرق الطوارئ في موقع الحادث.

كما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم: إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء أمس.

وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث.

يورجن كلوب يعلق على حادثة الدهس في احتفالات ليفربول

فيما أكد الألماني يورجن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول، على حزنه العميق إثر حادث مأساوي وقع أمس الإثنين، حيث دهست سيارة حشدًا من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بتتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان كلوب، سافر إلى مدينة ليفربول خصيصًا لحضور موكب الفريق الاحتفالي باللقب المرموق، وهي المناسبة التي فاتته في عام 2020 خلال فترة تدريبه للفريق بسبب القيود المفروضة جراء جائحة كورونا.

احتفالات ليفربول تتحول إلى مأساة

لكن الاحتفالات تحولت إلى مأساة بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من المشجعين وأصاب آخرين.

ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة جاء فيها: "أنا وعائلتي نشعر بصدمة بالغة. خواطرنا وصلواتنا مع جميع المصابين والمتضررين.. لن تسيروا وحدكم أبدًا"، في إشارة إلى شعار النادي الشهير.

من جانبه، أكد عمدة مدينة ليفربول أن 4 أشخاص ما زالوا في حالة حرجة للغاية بالمستشفى، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

وألقى هذا الحادث بظلال من الحزن على المدينة التي كانت تعيش فرحة الفوز باللقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.