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محافظات

محافظ شمال سيناء يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى الأراضي الحجازية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم

ودع اللواء الدكتور، خالد مجاور، محافظ شمال سيناء،  فجر اليوم الأربعاء، حجاج الجمعيات الأهلية، قبل سفرهم الي مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

محافظ شمال سيناء يودع حجاج الجمعيات الأهلية

وقدم المحافظ التهنئة إلى الحجاج، مطالبًا إياهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة، وسيناء الغالية، متمنيًا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، وعودتهم سالمين غانمين الي ديارهم.

ووجه المحافظ حجاج بيت الله بالالتزام بالتعليمات والتوقيتات المحددة، وكثرة العبادة والصلاة.

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وكان المحافظ قد ودع الأسبوع الماضي حجاج قرعة وزارة الداخلية، قبل سفرهم إلى مطار القاهرة الدولي.

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