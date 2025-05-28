محافظ كفر الشيخ: تفعيل نموذج التطوير المؤسسي بالمديريات الخدمية

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا بشأن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستهداف وحدات التطوير داخل الجهاز الإداري للدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019 الخاص بالتقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور مؤمن عشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، ووكلاء الوزارات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد الاجتماع ضرورة إصدار قرارات تغيير المسميات الوظيفية، واختيار أفضل العناصر البشرية من العاملين ممن لديهم الخبرات العملية، لتشكيل فرق عمل فاعلة داخل إدارات التحول الرقمي في المديريات الخدمية.

تفعيل نموذج التطوير المؤسسي الرقمي

وقال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة كانت من أوائل المحافظات التي وقع عليها الاختيار لتفعيل نموذج التطوير المؤسسي الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، وتطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم محافظة كفرالشيخ من خلال توفير برامج تدريبية مكثفة، يقدمها مدربون على أعلى مستوى، بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة عمليات التطوير والرقمنة داخل وحدات الجهاز الإداري، حيث تتبنى المحافظة هذا النهج الريادي، إيمانًا بأهمية التحول الرقمي كأحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالينا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.