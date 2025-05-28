نقل النواب تناقش الموازنة الجديدة لهيئة تخطيط المشروعات

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، بحضور المهندسة منى قطب، رئيس الهيئة.



مناقشة موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

وعرضت المهندسة منى قطب، رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أمام اجتماع اللجنة، تفاصيل تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026 بمبلغ 730 مليون و654 ألف جنيه.



بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 606 ملايين و980 ألف جنيه، بزيادة قدرها 123 مليونا و674 ألف جنيه، بنسبة زيادة 20%.

الاعتمادات المالية في موازنة هيئة مشروعات النقل

فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، 18 مليونا و654 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 13 مليونا و980 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 ملايين و674 ألف جنيه بنسبة زيادة 33%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، 712 مليون جنيه، فيما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 593 مليون جنيه، بزيادة قدرها 119 مليون جنيه، بنسبة زيادة 20%.



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