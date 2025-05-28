حريق هائل يلتهم محتويات مصنع لحلج القطن بالدقهلية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية على حريق شب داخل مصنع لحلج وكبس القطن بقرية الفيروسات التابعة لمركز المنزلة على مساحة 2000 متر بسبب ماس كهربائى فى لوحة ماكينة الكابس.

ماس كهربائي يتسبب فى احتراق مصنع كبس وحلج القطن بالمنزل



وكان اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة بنشوب حريق في مصنع كبس وحلج القطن بقرية الفروسات.

نشوب حريق في مصنع كبس وحلج القطن

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق في مصنع كبس وحلج القطن ملك شخص يدعى “ا. ا” على مساحة 2000 متر.

الخسائر مادية ولا توجد أي خسائر فى الأرواح



فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجاري حصر الخسائر المادية ولا توجد أي خسائر فى الأرواح أو إصابات.

سبب الحريق هو ماس كهربائى فى ماكينة الكبس

فيما تبين من المعاينة المبدئيه أن سبب الحريق هو ماس كهربائى فى ماكينة الكبس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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