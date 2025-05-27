إحالة عامل بجراج بتهمة سرقة السيارات ومساومة مالكيها في الزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون بإحالة عامل بجراج سيارات بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المغافلة ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية بمنطقة الزيتون، للمحاكمة الجنائية.

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط أحد العناصر الإجرامية، يعمل بأحد جراجات السيارات وله معلومات جنائية، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، ثم مساومة أصحابها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه ثلاث وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشد عن أماكن السيارات المستولى عليها، حيث تم ضبطها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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