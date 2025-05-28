تعرف على موعد بدء العمل بمبادرة الرواد الرقميون

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة الرواد الرقميون خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للالتحاق بالمبادرة المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون"(Digilians)، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للالتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥، حيث تم إستعراض ما تم من إجراءات في هذا الشأن، من إنشاء منصة للتسجيل للمبادرة، فضلًا عن الجهود الجارية للإنتهاء من التجهيزات، تكنولوجيًا وهندسيًا، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد.



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