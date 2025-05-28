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حوادث

تأجيل محاكمة 4 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة 4 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية، وكمية من المواد المخدرة "آيس والهيروين المخدر"، بقصد الاتجار بمدينة نصر الي جلسة 31 مايو.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أنه تم أخذ عينة من المضبوطات، وتبين أنها لمسحوق بيج اللون داخل كيس بلاستيك شفاف وزن 600 جرام، وأنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام 4 عاطلين بحيازة المخدرات، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة، (3 طبنجة – 2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الآيس).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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