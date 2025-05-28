منتخب مصر للكاراتيه يطير إلى المغرب للمشاركة بالدوري العالمي

الكاراتيه، غادرت بعثة منتخب مصر للكاراتيه مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى المملكة المغربية، للمشاركة في منافسات بطولة الدوري العالمي، التي تقام خلال الفترة من 28 مايو الجاري وحتى 2 يونيو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 19 لاعبًا ولاعبة، بواقع 10 لاعبات و9 لاعبين، حيث تشارك في منافسات السيدات كل من، آية هشام، جنى خميس، ريم أحمد، أحلام حمدي، نورسين محمد، رحمة محمد، فريال أشرف، هدير أحمد، منة شعبان، وهايدي هشام.

وعلى صعيد الرجال، يمثل المنتخب كل من: آدم أحمد، عمرو علاء، علي الصاوي، عادل عمارة، عبد الله ممدوح، عبدالله هشام، يوسف عماد، عمر أشرف، وطه طارق.

ويرأس البعثة المهندس خليفة السيد، ويصاحبه كل من سامي رفاعي إداريًّا، وعبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا، وهاني قشطة مدربًا للكوميتيه، وعبد الرحمن محمد أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين عصام صالح ومحمد محمود.

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