اغتيال قاضٍ في جنوب إيران أثناء توجهه إلى عمله

أعلنت السلطة القضائية اغتيال قاضي في محكمة جنائية بمدينة شيراز جنوب إيران، صباح الثلاثاء، أثناء توجهه إلى عمله.

هاجم شخصان القاضي إحسان باقري

قالت السلطة القضائية: "هذا الصباح، هاجم شخصان القاضي إحسان باقري، رئيس الفرع 102 من المحكمة الجنائية الثانية في شيراز، واغتالاه أثناء توجهه إلى عمله".

وأضافت: "للأسف، استشهد نتيجة هذا العمل الإرهابي".

أعاد انتخاب رئيسه الحالي محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني أعاد انتخاب رئيسه الحالي محمد باقر قاليباف رئيسا له للعام السادس على التوالي.

فوزه في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان للدورة الثانية

وأشارت قناة العالم الإيرانية إلى أن احتفاظ محمد باقر قاليباف برئاسة مجلس الشورى الإسلامي يحدث للمرة السادسة على التوالي، بعد فوزه في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان للدورة الثانية من الدورة الثانية عشرة للمجلس.

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