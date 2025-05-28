شبكة "وى" تتصدر تقرير "القومي لتنظيم الاتصالات" لجودة الخدمات

أعلن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نتائج تقرير قياسات جودة خدمات الاتصالات للربع الأول من عام 2025، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس.

تفوق ملحوظ لشبكة وي

وقد كشف التقرير عن تفوق ملحوظ لشبكة "وي" في جودة خدمات نقل البيانات، حيث لم يتم رصد أي مناطق تعاني من سوء جودة هذه الخدمات خلال الفترة المذكورة.

وأظهرت النتائج تصاعدًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشبكة "وي" خلال شهر مارس 2025، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها، حيث وصل إلى 90 ميجابت/ثانية، مقارنة بـ 83 ميجابت/ ثانية في يناير 2025. ما يؤكد التزام الشركة بتحسين تجربة المستخدم وتقديم سرعات إنترنت فائقة.

يستند التقرير، الذي يهدف إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، إلى منهجية دقيقة تشمل اختبار عينات مكثفة من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات.

أعلى مستويات الجودة

تُعد هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على الجهود المبذولة من قبل شركة "وي" لضمان أعلى مستويات الجودة لعملائها في خدمات الإنترنت، وتعكس التزامها بالمعايير العالمية في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.

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