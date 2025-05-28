الكاريزما وفن القيادة

حديث قلب

جون سي ماكسويل (78 سنة) مفكر أمريكي معروف، مؤلفاته تصل إلى 60 كتابا، يركز معظمها على فن القيادة والصفات التي لا غني عنها في الشخصية القيادية، وبلغت مبيعات كتبه في الولايات المتحدة وأوروبا حوالي 13 مليون نسخة!



ويعد كتابه (21 صفة لا غنى عنها في القائد) من أكثر مؤلفاته الأكثر رواجا، وعلي صفحاته يجيب هنا علي سؤال هام: كيف تصبح الشخص الذي يود الآخرون اتباعه؟ وقد أعده وقدمه إلي القاريء العربي الكاتب والباحث المغربي طلال مجري..



الشخصية والكاريزما والالتزام

‏لتكون قائدًا مؤثرًا، عليك أولًا العمل على بناء شخصية قوية، فالشخصية الحقيقية تُقاس بالأفعال لا بالكلام، ومن دونها لن تحظى بثقة الآخرين، لذا حدّد جوانب التقصير في حياتك، واجه عيوبك واعتذر عنها، ثم ضع خطة لتفادي تكرارها.



‏بعد ذلك، اعمل على تطوير الكاريزما، وهي القدرة على جذب الناس، ويمكن اكتسابها عبر حب الحياة، بث الأمل، وتوقع الأفضل من الآخرين، مع التركيز على إشراكهم والاهتمام بهم.



‏وأخيرًا، لا تكتمل القيادة دون الالتزام، فهو ما يميز من ينفذون عن من يكتفون بالأحلام، ويمكنك تطويره بقياس تصرفاتك ونفقاتك، والتفكير بعمق فيما يستحق أن تكرّس له حياتك، ثم التأكد من أن أفعالك تنسجم مع قناعاتك.



التواصل والكفاءة والشجاعة

‏لتصبح قائدًا فاعلًا، تحتاج إلى صقل ثلاث صفات محورية: أولها التواصل، فهو ما يربطك بالآخرين، ويجب أن يكون واضحًا وبسيطًا ويركز على الجمهور، فالتواصل الناجح لا يكتفي بالكلمات بل يتطلب الصدق والتأثير، بأن تمنح الناس شيئًا يشعرون به ويتذكرونه.



‏الصفة الثانية هي الكفاءة، ويكمن سرها في العمل الجاد والمتواصل مهما كانت الظروف، مع الحرص على التفوق والتطور الدائم، لأن القادة الأكفاء لا ينجزون فقط، بل يُلهمون الآخرين.



‏أما الصفة الثالثة فهي الشجاعة، وهي لا تعني غياب الخوف، بل الإقدام رغم وجوده، وهي تظهر حين يختار القائد فعل الصواب حتى في الظروف الصعبة، ويمكن تنميتها بمواجهة المخاوف، والخروج من منطقة الراحة، واتخاذ خطوات جريئة نحو التغيير.



الفطنة والتركيز والكرم

‏الصفات القيادية التالية التي يجب أن تعززها تشمل الفطنة والتركيز والكرم؛ فالفطنة تمكّنك من فهم جذور المشكلات والتصرف بذكاء، ويمكنك تنميتها من خلال تحليل نجاحاتك السابقة، وتعلّم طرق تفكير القادة الآخرين، والاعتماد على حدسك المدروس.



‏أما التركيز، فهو جوهر الإنجاز، ويعني توجيه 70% من طاقتك لمكامن قوتك، و25% لتعلّم أشياء جديدة، و5% فقط لمعالجة نقاط ضعفك. وأخيرًا، الكرم صفة قيادية أساسية تُقاس بعدد الأشخاص الذين تساعدهم، لذا اجعل العطاء عادة في حياتك من خلال تقديم وقتك ومواردك واهتمامك لمن حولك.



المبادرة والإنصات والشغف

‏من الصفات القيادية الأساسية التي لا غنى عنها: المبادرة، والإنصات، والشغف. فالمبادرة هي الوقود الأول للنجاح، إذ يجب على القائد أن يحدد هدفه ويدفع نفسه للعمل دون انتظار دافع خارجي، وعليه أن يتجاوز مخاوفه ويغتنم الفرص فور ظهورها.



‏أما الإنصات فهو المفتاح لقلوب الآخرين، ويمنح القائد القدرة على التعلم والتواصل الحقيقي، ويجب أن يستمع لأتباعه ومنافسيه وناصحيه بتمعّن، متجاوزًا الكلمات إلى المعاني والمشاعر.



‏وأخيرًا، الشغف هو ما يُشعل الطموح ويقوي الإرادة، ويحول الرغبة إلى إنجاز، ويمكن تعزيزه بالعودة إلى مصادر الحماسة والإحاطة بأشخاص شغوفين يعدي شغفهم عليك.

الإيجابية وحل المشكلات وتكوين العلاقات

‏التوجه الإيجابي، وحل المشكلات، وتكوين العلاقات هي ثلاث صفات حاسمة في القائد الناجح؛ فالإيجابية تمنح القائد طاقة تحفيزية تؤثر فيه وفي من حوله، وتبدأ بالإيمان بالقدرة على التغيير وتُعزَّز بالتحفيز اليومي وتحقيق الأهداف الصغيرة.



‏أما مهارة حل المشكلات فتعني ألا يسمح القائد لأي عائق أن يوقفه، بل يسعى لتطوير طرق فعالة في التعامل مع التحديات، ويحيط نفسه بمن يدعمونه.



‏وأخيرًا، القدرة على تكوين العلاقات تتطلب فهم مشاعر الناس واحتياجاتهم، ومنحهم الأمل والتقدير، وتوجيه الاهتمام نحو العطاء لا الأخذ، فالعلاقات القوية تُبنى على التعاطف والإحسان والاحترام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.