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أخبار مصر

وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، عن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"، وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

بوابة الوظائف الحكومية 

وأوضح أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشور على بوابة الوظائف الحكومية  التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الوزير إن هذا الاعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعيين الكفاءات، والقيادات التي علي قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الاختبارات سوف تكون علي قدر من الشفافية والمصداقية  لاتاحة الفرصة أمام جميع  الكفاءات.

موعد إغلاق باب التقديم 

وقالت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن  فترة التقديم بدأت يوم الأربعاء الموافق 14-5-2025، ولمدة شهر،بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الإدارية – حى الوزارات، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا،و حتى الساعة الواحدة ظهرا، ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد،أو بعد الميعاد المحدد.

وأوضحت أن مد فترة التقديم لمدة شهر،لاستكمال الاعلان السابق رقم 1 لسنة 2025، يأتي في إطار الشفافية ولمزيد من الفرص للمتقدمين.

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