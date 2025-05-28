وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، عن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"، وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشور على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الوزير إن هذا الاعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعيين الكفاءات، والقيادات التي علي قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الاختبارات سوف تكون علي قدر من الشفافية والمصداقية لاتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات.

موعد إغلاق باب التقديم

وقالت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن فترة التقديم بدأت يوم الأربعاء الموافق 14-5-2025، ولمدة شهر،بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الإدارية – حى الوزارات، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا،و حتى الساعة الواحدة ظهرا، ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد،أو بعد الميعاد المحدد.

وأوضحت أن مد فترة التقديم لمدة شهر،لاستكمال الاعلان السابق رقم 1 لسنة 2025، يأتي في إطار الشفافية ولمزيد من الفرص للمتقدمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.