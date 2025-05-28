مصر تحصد 6 ميداليات في بطولة أفريقيا للسامبو

حصد المنتخب المصري للسامبو 6 ميداليات خلال منافسات بطولة إفريقيا للسامبو التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري في مدينة كوناكري عاصمة غينيا.

وشاركت مصر في منافسات البطولة الأفريقية للسامبو بثلاثة لاعبين وهم عبد الرحمن تامر، عبدالرحمن محمد الأمير، آلاء محمود، حيث حصد كل لاعبين ميداليتين في أسلوب سامبو سبورتيف وسامبو بيتش.

فيما تواجد مع البعثة كل من الحكام الدوليين زينب مأمون، ومحمد مصطفى.

وقدم الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، التهنئة للاعبي منتخب السامبو على نتائج البطولة الأفريقية مؤكدا أن مصر أصبحت من ضمن الدول ذات الشأن الكبير في رياضة السامبو والأمر الذي تأكد بالمشاركة في البطولة الأفريقية للسامبو وغيرها من البطولات خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وترأس بعثة المنتخب المصري في غينيا الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تعد رياضة السامبو ضمن أحد لجان اتحاد الكيك بوكسينج حيث تترأس مريم يحيى رئاسة اللجنة العليا لرياضة السامبو.

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