الجمعة 18 أكتوبر 2024
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تعليم البحيرة يحصد المركز الثاني في بطولة العالم للكيك بوكسينج 2024

وكيل تعليم البحيرة،
وكيل تعليم البحيرة، فيتو

أكد الأستاذ يوسف الديب _ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على  أن تعليم البحيرة يسير بخطى ثابتة وواعدة في شتى القطاعات والمراحل التعليمية المختلفة، ليحصد يومًا بعد يوم وعن جدارة العديد من المراكز في مختلف المسابقات  متسلحًا بالعلم والمعرفة والموهبة وتدريبات على أيدي نخبة من الخبراء واخصائى التعليم فى مختلف المجالات التعليمية والتربوية.


وفى هذا الصدد أعلن وكيل الوزارة عن حصول الطالب صبحى محمد هيكل بمدرسة عزت النمر الثانوية العسكرية بنين بإدارة إيتاى البارود التعليمية  على المركز الثانى فى بطولة العالم للكيك بوكسينج وذلك خلال منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى مدينة اسطنبول بتركيا  ٢٠٢٤ بمشاركة ٧٠ دولة ضمت  ٣٧٣٧ لاعب ولاعبة وضم منتخب مصر نخبة مميزة من اللاعبين.

وحقق اللاعبون العديد من الميداليات حيث حصد المنتخب المصري للكيك بوكسينج على ١٧ ميدالية متنوعة خلال المنافسات واحتل المركز الحادى عشر فى ترتيب الدول وحصد ١٧ ميدالية ( ٥ ميداليات ذهبية _ ٦ ميداليات فضية _ ٦ ميداليات برونزية ) كان من بينها الميدالية الفضية التى حصل عليها اللاعب صبحى محمد هيكل الذى كان خير سفير وقام بتمثيل تعليم البحيرة تمثيلا مشرفا فى البطولة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع التعليم بالبحيرة حريص على تزويد ابنائة الطلاب بشتى المعارف والخبرات وصقل وتنمية كافة المواهب والقدرات لديهم وفتح ابواب الابداع والابتكار لهم من خلال الأنشطة التربوية المختلفة وتشجيعهم واستثمار طاقتهم فى شتى المجالات كأحد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه وتخريج جيل قادر على مواجهة كافة التحديات.


 

ويأتي ذلك تحت رعاية السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ودعم وتوجيهات  الدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة التى لا تألو جهدا فى رعاية الأنشطة الطلابية بشتى مجالاتها وحرصها الدائم على تحقيق التميز العلمى والتفعيل النموذجى للأنشطة التربوية بالمحافظة.


 

 

مشيرا إلى أهمية مثل تلك الأنشطة والمنافسات فى فتح أبواب الإبداع والابتكار وبناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم وحثهم القومى وبث روح التعاون فيما بينهم بالاضافة الى دورها المؤثر فى العملية التعليمية


 

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة متابعة تلك النماذج المتميزة والموهوبة من طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة بمدارس المحافظة  فى شتى المجالات وبذل المزيد من الجهد للكشف عن تلك النماذج ورعايتها وتحفيزها لضمان وصولها للمنافسة فى العديد من المسابقات.

 

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