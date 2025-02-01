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رياضة

لاعب نادي بولاق الدكرور يفوز بلقب كأس مصر للكيك بوكسينج

فؤاد يسري، فيتو
فؤاد يسري، فيتو

حصل فؤاد يسري إبراهيم لاعب نادي بولاق الدكرور علي المركز الأول ببطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج في أسلوب كيك لايت مرحلة الأساتذة في وزن 70 ك.

 

كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج

وأقيمت بطولة كأس مصر للكيك بوكسينج بمشاركة 5 آلاف لاعب ولاعبة في استاد القاهرة  من ٢٩ يناير حتى 1 فبراير المقبل.

وقال فؤاد يسري في تصريحات خاصة: “الحمد لله رب العالمين تم حصولى على المركز الأول فى بطولة كأس مصر للكيك بوكسينج وما توفيقي إلا بالله”.
 

يذكر أن لاعب بولاق الدكرور حصل على المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكيك بوكسينج خلال شهر سبتمبر الماضي.

وشارك في بطولة كأس مصر المفتوحة 300 هيئة من مختلف محافظات الجمهورية والتي أقيمت على هامش الاحتفالات الخاصة بعيد ميلاد إنشاء الاتحاد الخامس والذي وافق 28 يناير.

وحضر فعاليات البطولة النرويجي اسبن لوند النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج والذي أثنى على البطولة وعلى التنظيم الجيد فضلا عن متابعته لأكثر من مباراة ووجود العديد من اللاعبين المميزين فنيا الأمر الذي يؤكد على التطور السريع متابعا أن قصة نجاح الاتحاد رغم مرور 5 سنوات فقط على إنشائه يجب أن تدرس حتى يستفاد منها الجميع.

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