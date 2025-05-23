شروط وقواعد التحويلات بين الجامعات الأهلية والخاصة

يبحث الكثير من طلاب الجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة، عن شروط وقواعد التحويل بين الجامعات الأهلية والخاصة، خاصة وأنها لا تشترط القبول وفقا للتوزيع الجغرافي، وعادة ما يرغب الطلاب في الالتحاق بالجامعة القريبة من محل إقامتهم بعد انقضاء عامهم الأول.

لذلك وضع مجلسا الجامعات الأهلية والخاصة، مجموعة من القواعد، والشروط الواجب توافرها، لتحويل طالب الجامعة الاهلية، إلى جامعة أهلية أخرى، أو إلى جامعة خاصة، أو العكس.

ونستعرض خلال هذا التقرير، كل ما يتعلق بالتحويلات من وإلى الجامعات الأهلية.

شروط التحويل بين الجامعات الأهلية والخاصة

تختلف شروط التحويل بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، من جامعة إلى أخرى، لكن هناك بعض الشروط العامة والتي نرصدها فيما يلي:

أن يكون الطالب قد أمضى عام دراسي كامل بالجامعة التي يرغب في التحويل منها.

ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

يجب أن تتم إجراءات التحويل قبل بدء العام الدراسي الجديد.

يجب أن يحصل الطالب على موافقة الجامعة المحول منها والجامعة المحول إليها.

أهم قواعد التحويلات بين الجامعات الأهلية والخاصة

هناك مجموعة من القواعد الأساسية للتحويل بين الجامعات الاهلية والخاصة المصرية وهي كالتالي:

يجب أن يكون الطالب قد اجتاز بعض المواد الدراسية بنجاح في الجامعة التي ينوي التحويل منها، وأن يحقق الحد الأدنى المطلوب من الدرجات في هذه المواد.

يجب أن يحصل الطالب على موافقة الجامعة التي يرغب في التحويل إليها، مع التأكد من أن هناك أماكن شاغرة في الكلية أو البرنامج الذي يرغب في الالتحاق به.

يتم تحديد نسبة الطلاب الذين يسمح بتحويلهم إلى كل جامعة بحوالي 5%.

يجب أن يكون الطالب قد درس تخصصًا مماثلًا في الجامعة المحول منها، حتى يتمكن من التحويل إلى تخصص مشابه في الجامعة المحول إليها.

تكون الأولوية في التحويل للطلاب الذين حصلوا على درجات عالية في المواد الدراسية.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين الجامعات الأهلية

يجب على الطالب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات للتحويل بين الجامعات الخاصة والاهلية، منها ما يلي:

صورة من شهادة الثانوية العامة. بيان درجات معتمد. بيان بالمحتوى العلمي. موافقة من الجامعة المحول منها. موافقة الجامعة المحول إليها. يتم تسديد رسوم طلب الالتحاق.

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