بايرن ميونخ يضغط لتعديل عقد نجمه قبل انطلاق كأس العالم للأندية

يسعى بايرن ميونخ يسعى لتعديل عقد ليروي ساني بعد رفضه تمديد العقد الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن النادي الألماني مستعد لرفع الراتب الأساسي لـ ساني مع تخفيض المكافآت، في محاولة لضمان استمراره مع الفريق.

بايرن ميونخ يسعى لتمديد عقد ساني

و رفض ساني تمديد عقده مع بايرن، مما دفع النادي لتقديم عرض جديد حيث قام ساني بتغيير وكيل أعماله مؤخرًا، مما قد يكون له تأثير على مفاوضات العقد.

ويضغط البايرن على ساني لتوضيح خططه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، قد يكون ذلك ضربة كبيرة للفريق.

يأتي ذلك بعد أن استبعد فيرتز، نجم باير ليفركوزن، الانتقال إلى بايرن ميونخ وقد يلتحق بلفربول بدلًا من ذلك.

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