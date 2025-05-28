الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يضغط لتعديل عقد نجمه قبل انطلاق كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يسعى بايرن ميونخ يسعى لتعديل عقد ليروي ساني بعد رفضه تمديد العقد الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن النادي الألماني مستعد لرفع الراتب الأساسي لـ ساني مع تخفيض المكافآت، في محاولة لضمان استمراره مع الفريق.

بايرن ميونخ يسعى لتمديد عقد ساني

و رفض ساني تمديد عقده مع بايرن، مما دفع النادي لتقديم عرض جديد حيث قام ساني بتغيير وكيل أعماله مؤخرًا، مما قد يكون له تأثير على مفاوضات العقد.

ويضغط البايرن على ساني لتوضيح خططه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، قد يكون ذلك ضربة كبيرة للفريق.

 يأتي ذلك بعد أن استبعد فيرتز، نجم باير ليفركوزن، الانتقال إلى بايرن ميونخ وقد يلتحق بلفربول بدلًا من ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ باير ليفركوزن صحيفة بيلد الألمانية في كأس العالم للأندية فريق بايرن ميونخ كأس العالم للأندية مونديال كاس العالم

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يخطف صفقة قوية من أنياب برشلونة

بايرن ميونخ يسيطر على الأرقام القياسية في الدوري الألماني

ترتيب فرق الدوري الألماني 2024-2025 بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

تعرف على شخصية انتصار في فيلم "الست لما"

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

عبد اللطيف: إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لمصادر خارجية

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

وزير التعليم: نسبة كبيرة من أولياء الأمور تؤيد نظام البكالوريا المصرية

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

سعر الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك رئيسية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية