الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

حريق في شقة سكنية بالمرج

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة المرج، دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بالمرج

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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