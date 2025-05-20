الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في المرج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس لعقار سكنى فى منطقة المرج، بعد اختلال توازنه وسقوطه من شرفة منزله وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

العثور على جثة شاب أسفل عقار بالمرج 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شاب أسفل عقار سكني بشارع اللوادر بدائرة قسم شرطة المرج وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطه من علو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتشير التحريات الاولية إلى اختلال توازن الضحية حال توقفه بشرفة منزل، وتجرى مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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