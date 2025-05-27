كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تفاصيل مقتل شخص على يد زوج ابنته بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، إثر خلافات عائلية بينهما، بعد أن طعنه المتهم بسكين في صدره أودى بحياته في الحال.

تفاصيل مقتل شخص على يد زوج ابنته بالقليوبية

وأوضحت تحريات رجال المباحث بـالقليوبية أن المتهم أنهى حياة حماه خلال جلسة صلح بينهما،

أثناء جلوس الطرفين في جلسة صلح قام المتهم بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه، وطعن والد زوجته طعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب بورود إشارة من مستشفي قليوب بوصول شخص إثر تلقيه طعنة، وتوفي متأثرا بإصابته فور وصوله للمستشفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث خلافات عائلية بين المتهم وزوجته، قام على اثرها المجنى عليه والد الزوجة بالتدخل لحل الخلافات.

طعن والد زوجته طعنة نافذة في صدره

وأثناء جلوس الطرفين في جلسة صلح، قام المتهم بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه، وطعن والد زوجته طعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

توصلت التحريات إلى أن المجني عليه، والمتهم تربطهما صلة قرابة وهي أن الأول خال المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط المتهم.

وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة في القليوبية والتحقيق، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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