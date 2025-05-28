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مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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تسير شركة مصر للطيران غدًا الخميس 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج 

وتأتي الرحلات كالتالي: 12 رحلة القاهرة - جدة،  و7 رحلات القاهرة - المدينة المنورة  ،  1 رحلة القاهرة - الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وحجاج قرعة الجيزة والفيوم والمنوفية وتضامن القاهرة الشرقية والدقهلية ودمياط وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

وتواصل مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي، اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025  لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة جوية.

وجاء جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج اليوم الأربعاء كالتالي: 

6 رحلات القاهرة - جدة.  

8 رحلات القاهرة - المدينة المنورة.  

2 رحلة الأقصر- جدة.

1 رحلة الأقصر - المدينة المنورة.

 وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة السويس وقنا وتضامن الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء والمؤسسة والأقصر وقنا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أجانب وأفراد.

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