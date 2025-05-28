أزمة الإيجار القديم تنتهي بكارثة، اعترافات مالك عقار أشعل النار فيه لطرد السكان بكرداسة

تجري نيابة كرداسة تحقيقات موسعة في اتهام مالك عقار إيجار قديم بإشعال النيران فيه لإجبار السكان علي الخروج منه.

المتهم خلال التحقيقات: كانوا رافضين يمشوا.. ولعت فيه علشان يخافوا

في تحقيقات النيابة العامة، قال المتهم: "أنا مش مجرم، أنا صاحب حق ضايع... البيت ده ملكي، بس مش قادر أستفيد بيه ولا أطلع منه قرش، الناس قاعده من أيام جدي، والإيجار مبيأكلش رغيف حاف!".

وأضاف: "حاولت معاهم بالحسنى، كلمتهم كتير، وطلبت يزودوا الإيجار شوية... بس محدش فيهم وافق، حسيت إني مخنوق، وقلت لازم أعمل أي حاجة تخليهم يمشوا، كنت عاوزهم يخافوا، يسيبوا الشقة طواعية!"

وواصل المتهم في اعترافاته: “طلعت فوق السطوح، وسكبت بنزين على بعض المخلفات، وولعت فيها، كنت شايف إن الدخان والنار هيخلوا السكان ينزلوا ويخافوا، ماكنتش أقصد أؤذي حد، بس كنت عاوزهم يمشوا بأي طريقة”.

وتابع المتهم خلال التحقيقات: "ماكنتش أتخيل إن الموضوع هيكبر كده، أنا غلطت... بس كمان أنا مظلوم".

القبض على صاحب عقار بكرداسة متهم بإشعال حريق بالعقار

كانت قوات أمن الجيزة ألقت القبض على صاحب عقار بكرداسة متهم بإشعال حريق بالعقار، مما تسبب في فزع سكان العقار، الذين تمكنوا من الفرار من الحريق الذي نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة عليه قبل امتداده دون حدوث إصابات.

وكشفت التحريات المبدئية أن خلافا بين صاحب العقار المتهم والسكان لرفضهم رفع قيمة الإيجار القديم، دفع المتهم لارتكاب الواقعة لإجبارهم على مغادرة العقار.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق أعلى عقار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.

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