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ثقافة وفنون

9 ملايين مشاهدة لكليب "ملكة جمال الكون" لـ تامر حسني والشامي (فيديو)

تامر حسني والشامي
تامر حسني والشامي

حقق كليب أغنية “ملكة جمال الكون” للنجم تامر حسني والمطرب الشامي، 9 ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تصدر الكليب قائمة تريند الموسيقى بالموقع. 

أغنية ملكة جمال الكون

أغنية “ملكة جمال الكون” من كلمات وألحان تامر حسني والشامي. 

كلمات أغنية ملكة جمال الكون 

تقول كلمات أغنية تامر حسني الجديدة رفقة الشامي: "تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي
أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بست الوردة على خدها

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص

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أغنية ملكة جمال الكون تامر حسني المطرب الشامي يوتيوب كلمات أغنية ملكة جمال الكون

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