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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في مستشفي أجا، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم مستشفى أجا في زيارة مفاجئة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين.

 

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا 

وأكد المحافظ  على دعمه المتواصل للمنظومة الطبية، وأبدى رضائه عن مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، والالتزام بالزي الموحد"البالطو الطبي"، وأوصى بتكثيف أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والمترددين.

 

توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين في المقام الأول، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتقى المحافظ بالمرضى واستمع إليهم وأكد لهم على تلبيته لجميع مطالبهم، مؤكدًا أن زيارته المفاجئة لـ مستشفى أجا  للاطمئنان على أحوالهم وتلبية احتياجاتهم.

 

زيادة عدد المقاعد في استراحة المترددين على المستشفى

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض للتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أهم أولوياته، وخلال تفقد المحافظ للمستشفى ولقائه بالمرضى وذويهم والمترددين عليها، وجه للدكتور تامر يوسف مدير المستشفى بزيادة عدد المقاعد في استراحة المترددين على المستشفى، لتوفير مزيد من سبل الراحة لهم.

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