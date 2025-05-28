حالة المرور اليوم، تكدسات على كوبري أكتوبر في الاتجاهين

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، حالة من الاستقرار النسبي في حركة المرور، مع تسجيل بعض الكثافات المتحركة في مناطق متفرقة تزامنًا مع توقيتات الذروة الصباحية.

وسجل محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان وحتى مدينة 6 أكتوبر، كثافات متوسطة، خاصة بالقرب من ناهيا والمزلقان. كما ظهرت تكدسات مرورية محدودة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، وبالأخص في محيط مناطق العباسية ورمسيس.

وفي محافظة الجيزة، شهد شارع الهرم زحامًا معتادًا عند تقاطع المريوطية وفي محيط محطة المترو الجديدة، في حين استقرت حركة المرور نسبيًا بشارع فيصل. كما ظهرت كثافات معتادة بمطلع كوبري صفط اللبن المتجه إلى جامعة القاهرة.

وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية في بعض المناطق، خاصة أعلى مناطق المعادي والبساتين، مع تباطؤ في الحركة بمحور المنيب وأسفل كوبري السلام في الاتجاهين.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بتعزيزات مرورية في النقاط الحيوية لتنظيم الحركة، مع تواجد مكثف للضباط والأوناش لسرعة التعامل مع أي أعطال أو حوادث محتملة.

وناشدت الإدارة المواطنين الالتزام بقواعد وآداب المرور، والابتعاد عن السير عكس الاتجاه أو التوقف في الممنوع، حفاظًا على السيولة المرورية وسلامة الجميع.

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