أيمن الرمادي يطلب تقريرًا طبيًا عن حالة أحمد الجفالي

طلب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة المدافع أحمد الجفالي، بعد تأكد غيابه عن المشاركة في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والمقرر إقامته يوم ٥ يونيو المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

إصابة قوية ونهاية مبكرة للموسم

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي أن الجفالي يُعاني من إصابة عضلية معقدة تحتاج لفترة تأهيل طويلة، مما يعني أن اللاعب أنهى موسمه مع الزمالك بشكل رسمي. ويُتابع الرمادي الموقف الطبي عن كثب من أجل تحديد خطة الاستشفاء المناسبة وموعد عودته للتدريبات الجماعية في الموسم الجديد.

التفكير في بدائل دفاعية

في ظل غياب الجفالي، يدرس الجهاز الفني بدائل لتعويضه في نهائي الكأس، خاصة مع أهمية المواجهة وسعي الفريق لتحقيق اللقب. ويُفاضل الرمادي بين أكثر من اسم في الخط الخلفي لسد الفراغ، مع التركيز على الجانب البدني والتكتيكي للاعبين المتاحين.

ضربة مؤثرة في توقيت حساس

يمثل غياب أحمد الجفالي خسارة فنية كبيرة للفريق الأبيض، لاسيما في ظل تألقه خلال الفترة الماضية. ويأمل الزمالك في تجهيز باقي العناصر الدفاعية لتكون على أعلى مستوى قبل موقعة الحسم أمام بيراميدز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه اليوم الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي بالدفاع الجوي

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من امس الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ستعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد محمود، الظهير الأيمن للفريق، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بشكل نهائي عن النادي، رافضًا فكرة الخروج على سبيل الإعارة.

تمسك لاعب الزمالك بقراره

وبحسب المصدر، فإن أحمد محمود أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، نظرًا لعدم مشاركته بانتظام مع الفريق الأول، وشعوره بأنه لن يحصل على الفرصة الكاملة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه.

ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة تضمن له اللعب باستمرار وتحقيق تطور في مستواه الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.